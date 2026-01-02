Se ne va Athos Frosini, figura di spicco nello sport pistoiese. Uomo di grande dedizione, ha ricoperto ruoli di atleta e istruttore nella storica Società Ginnastica Ferrucci Libertas Pistoia, fondata nel 1873. La sua passione e il suo impegno hanno contribuito a promuovere diverse discipline sportive, lasciando un’importante eredità nel panorama sportivo locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per tutta la comunità sportiva di Pistoia.

PISTOIA Con Athos Frosini se ne va un uomo fondamentale anche per lo sport pistoiese. Forte, coraggioso, tenace, battagliero è stato dapprima atleta e poi istruttore di una delle società più importanti e antiche d’Italia: la Società Ginnastica Ferrucci Libertas Pistoia, anno di fondazione 1873. Sappiamo bene quanto le società ginniche abbiano fatto per lo sport del nostro Paese: tutte le discipline sportive o quasi si sono sviluppate al loro interno, divenendo, col tempo, autonome. "Con Athos Frosini se ne va la persona che negli ultimi 60 anni più di tutti ha contribuito a scrivere la storia della Ferrucci Libertas – afferma il presidente Franco Picchiarini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non solo ginnastica, era uomo di sport. E chiedeva spazi per tutte le discipline

Leggi anche: Quando iniziano gli sport invernali? Le date di tutte le discipline olimpiche

Leggi anche: Nuove Indicazioni nazionali: educazione all’affettività (del cuore) e superamento stereotipi, attività di tutte le discipline e sia competenza verticale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Non solo ginnastica, era uomo di sport. E chiedeva spazi per tutte le discipline; Ginnastica in lutto: si è spento Armando Guidi, decano delle Marche; Addio ad Athos Frosini, maestro di sport e di vita; Vent'anni senza Primo, che insegnò il basket all'Italia. E la portò a battere Usa e Urss.

Non solo ginnastica, era uomo di sport. E chiedeva spazi per tutte le discipline - PISTOIA Con Athos Frosini se ne va un uomo fondamentale anche per lo sport pistoiese. lanazione.it