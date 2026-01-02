Non può avvicinarsi all' ex ma vuole entrare in casa per farle gli auguri | arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, nonostante fosse vietato avvicinarsi. L’intervento è avvenuto in via Boselli, dove gli agenti hanno fermato il soggetto per rispettare le misure di tutela imposte dalla legge. Nessuna violazione è stata tollerata, garantendo la sicurezza della donna e il rispetto delle disposizioni in vigore.

