Non può avvicinarsi all' ex ma vuole entrare in casa per farle gli auguri | arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, nonostante fosse vietato avvicinarsi. L’intervento è avvenuto in via Boselli, dove gli agenti hanno fermato il soggetto per rispettare le misure di tutela imposte dalla legge. Nessuna violazione è stata tollerata, garantendo la sicurezza della donna e il rispetto delle disposizioni in vigore.

Non può avvicinarsi all’ex compagna eppure la polizia lo ha trovato davanti a casa della donna, nei pressi di via Boselli. Agli agenti si è giustificato dicendo che avrebbe voluto entrare in casa solo per farle gli auguri. Protagonista della vicenda un 66enne dell’Est Europa che ora si trova in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

