Non può avvicinarsi all' ex ma vuole entrare in casa per farle gli auguri | arrestato
Un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, nonostante fosse vietato avvicinarsi. L’intervento è avvenuto in via Boselli, dove gli agenti hanno fermato il soggetto per rispettare le misure di tutela imposte dalla legge. Nessuna violazione è stata tollerata, garantendo la sicurezza della donna e il rispetto delle disposizioni in vigore.
Non può avvicinarsi all’ex compagna eppure la polizia lo ha trovato davanti a casa della donna, nei pressi di via Boselli. Agli agenti si è giustificato dicendo che avrebbe voluto entrare in casa solo per farle gli auguri. Protagonista della vicenda un 66enne dell’Est Europa che ora si trova in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Non può avvicinarsi, ma lo trovano sotto casa a litigare con la madre: arrestato
Leggi anche: Porta i cani al passeggio e davanti casa trova un lupo ferito che vuole entrare: "Era ferito e voleva entrare"
L'Inter non vuole dare Frattesi in prestito senza riscatto garantito in Italia. La Juve deve capire se può spingersi fino al prestito oneroso con obbligo condizionato ma occhio alla Turchia perché sono pronti ad avvicinarsi ai 35 mln chiesti dall'Inter e anc x.com
Con l’avvicinarsi delle feste di Capodanno e dei giorni successivi, l’Amministrazione comuale vuole rivolgere un accorato appello alla responsabilità dei cittadini. Nella lettera che trovere - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.