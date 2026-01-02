Nomina Serluca Vessichelli | Auguri di un proficuo lavoro

Con l’insediamento della nuova Giunta regionale della Campania, la Professoressa Maria Carmela Serluca entra a far parte dell’esecutivo con la delega all’Agricoltura. Sannita di adozione, Serluca si affaccia a questo incarico con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del settore agricolo regionale. A lei e ai suoi colleghi, i migliori auguri di un proficuo lavoro.

Tempo di lettura: 2 minuti Con il varo della nuova Giunta regionale campana, fra i dieci assessori che ne compongono l’esecutivo fa il suo ingresso con la delega all’ Agricoltura, la Professoressa Maria Carmela Serluca sannita di adozione. Al neo Assessore, in uno al parlamentino regionale, giungano per l’occasione le felicitazioni del Presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichell i. “Dopo giorni di trattative fra le forze politiche del campo largo, il Presidente Fico con proprio Decreto ha, nero su bianco, definito la Giunta e firmato le deleghe, schierando un gruppo di alto profilo che, sono certo, lavorerà senza sosta per lo sviluppo, il benessere e la crescita delle aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nomina Serluca, Vessichelli: “Auguri di un proficuo lavoro” Leggi anche: Benevento, auguri a Serluca per la nomina in Giunta regionale Leggi anche: Petitto rieletto consigliere regionale, Ciaramella: "Auguri per un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nomina Serluca, la CIA: “Impegno per un’agricoltura moderna e sostenibile” - La CIA Agricoltori Italiani Campania esprime le più sentite felicitazioni alla dottoressa Maria Carmela Serluca per la nomina ad Assessore Regionale all’Agricoltura. ntr24.tv

Settore Finanze e Tributi del Comune: “Nomina Serluca premia percorso umano e professionale di grande valore” - Il Dirigente e tutti i dipendenti del Settore Finanze E Tributi del Comune di Benevento esprimono, con profonda stima e sincero affetto, le più vive congratulazioni al proprio Assessore Maria Carmela ... ntr24.tv

Nomina dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania La #Fai-Cisl Campania prende atto con favore della nomina della dottoressa Maria Carmela SERLUCA ad Assessore all’Agricoltura della Regione Campania e formula i migliori auguri di buon la x.com

Pubblichiamo le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per Maria Carmela Serluca dopo la nomina ad Assessore Regionale all’Agricoltura. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.