Noah e Adam Solo fiocchi azzurri in Ostetricia

Noah e Adam, due neonati nati poche ore e pochi metri di distanza nel reparto di ostetricia dell’ospedale Maggiore di Lodi. Originari della frazione Zorlesco di Casapusterlengo, rappresentano un inizio di anno segnato da due vite che si sono intrecciate nel contesto di un evento comune. Questa vicinanza sottolinea la naturalezza e la continuità della vita, in un momento di grande significato per le famiglie coinvolte.

Poche ore di differenza, divisi solo da pochi metri all'interno di una stanza nel reparto di ostetricia dell' ospedale Maggiore di Lodi, e un destino che sembra aver scelto la frazione Zorlesco di Casapusterlengo come protagonista in questo primo scorso dell'anno. Infatti l'ultimo venuto al mondo e il primo ad essere accolto nel nuovo anno hanno in comune la stessa località di residenza. Il primo vagito del 2026 è quelLo di Noah: nato alle 1.16 del primo gennaio, ha già gli occhi spalancati su un mondo che lo attende, appunto a Zorlesco. Il piccolo (nella foto) è il primogenito di Nadia, originaria del Marocco, e papà Mohamed, nato in Egitto.

