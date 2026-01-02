No Other Choice di Park Chan-wook quando il sistema uccide la nostra umanità

No Other Choice di Park Chan-wook, regista noto per Old Boy e Decision to Leave, affronta con lucidità le tensioni della società moderna. Attraverso una narrazione intensa, il film esplora come le scelte estreme possano minare i principi umani e mettere alla prova le nostre convinzioni. Un’opera che invita alla riflessione sulla perdita di umanità in un mondo sempre più complesso e difficile da interpretare.

Park Chan-wook, regista di Old boy e Decision to Leave, torna al cinema con una critica feroce alla società contemporanea con il suo No Other Choice - Non c'è altra scelta. Park Chan-wook aveva annunciato nel 2009 che avrebbe realizzato la trasposizione visiva dell'opera The Ax di Donald Westlake, un romanzo che lo aveva talmente folgorato da aver deciso di adattarlo prima ancora di essere a conoscenza dell'opera di Costa-Gavras, Cacciatore di teste. Questa rilettura coreana, presentata in concorso durante la Mostra del Cinema di Venezia 2025, dal 1 gennaio al cinema con Lucky Red, ci porta nelle pieghe esistenziali di un uomo che viene licenziato senza grossi preavvisi.

