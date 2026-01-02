A Salerno si torna a discutere del progetto di ampliamento del porto commerciale. Domenica mattina, alle 10, si terrà una mobilitazione in spiaggia, promossa da associazioni ambientaliste e con la partecipazione di alcuni sindaci della Costa d’Amalfi. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’impatto ambientale del progetto e a sostenere una gestione più sostenibile delle risorse locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Ci sarà anche una rappresentanza dei Sindaci della Costa d’Amalfi alla mobilitazione promossa per domenica prossima a Salerno (ore 10 sull’arenile della spiaggia libera di via Ligea) dalle associazioni ambientaliste Italia Nostra, Legambiente Salerno “Orizzonti” e Comitato “Salute e Vita” che contestano il progetto di ampliamento del porto commerciale della città capoluogo di provincia. A capeggiare la delegazione ci sarà il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, nella sua qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, il quale, insieme al collega di Vietri Sul Mare, Giovanni De Simone, si sta opponendo da tempo al masterplan redatto sugli assetti degli spazi portuali secondo linee di indirizzo al 2030 e da cui sembra paventarsi un ampliamento del Molo di Ponente, ubicato a ridosso del costone roccioso che separa Salerno dal borgo di Vietri, da sempre considerato la porta sud della Costiera Amalfitana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘No’ all’ampliamento del porto di Salerno, in piazza anche alcuni sindaci

