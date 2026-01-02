NJPW | Le dichiarazioni di Yota Tsuji contrario alla partnership con la AEW non erano in character

Yota Tsuji, attuale IWGP Global Heavyweight Champion, ha recentemente commentato la partnership tra NJPW e AEW durante un’intervista per il sito ufficiale della federazione. Le sue parole riflettono un disappunto sincero nei confronti di questa collaborazione, che coinvolge eventi condivisi e wrestler che competono per entrambe le compagnie. Tsuji ha sottolineato che le sue dichiarazioni non sono in character, evidenziando una posizione personale chiara e diretta sulla questione.

Qualche giorno fa Yota Tsuji, attuale IWGP Global Heavyweight Champion, è stato intervistato dal sito ufficiale della NJPW in merito all’imminente Wrestle Kingdom, e ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha espresso tutto il suo disappunto verso la collabarazione tra la federazione giapponese e la AEW, una collaborazione che va ormai avanti da diversi anni tra show condivisi e wrestler che combattono per entrambe le compagnie. “Non mi piace la AEW”. Tsuji a Wrestle Kingdom affronterà l’IWGP World Heavyweight Champion Konosuke Takeshita, atleta di punta della Don Callis Family e recente semifinalista al Contintal Classic Tournament. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - NJPW: Le dichiarazioni di Yota Tsuji, contrario alla partnership con la AEW, non erano “in character” Leggi anche: AEW: Annunciata partnership con BLCKSMTH per il merchandise premium Leggi anche: AEW: Le Babes of Wrath fanno la storia diventando le prime AEW Women’s Tag Team Champions La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Yota Tsuji fa ritorno in NJPW e sfida Sanada - Il finale di Wrestling Dontaku ha di certo sorpreso i fan dal vivo e stupito molti di quelli che da casa hanno assistito all'evento. worldwrestling.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.