Il 3 gennaio 2026 alle ore 19:00 si affrontano Nizza e Strasburgo nella prima giornata di Ligue 1, con Puel alla guida dei padroni di casa. Analizziamo formazioni ufficiali, quote, pronostici e i convocati, in un match importante per il rilancio del Nizza dopo le difficoltà di fine 2025. Una partita da seguire attentamente per capire le prime tendenze della stagione e l’impatto del nuovo tecnico.

Riparte la Ligue1 e il Nizza prova a scrollarsi di dosso la crisi di fine anno con una vittoria interna contro lo Strasburgo. Gli Aiglons si sono separati da Haise dopo due mesi da incubo e una situazione incandescente nello spogliatoio: è caccia al successore che è stato identificato nell’ex Lione Puel. Serve un tecnico di rango capace di riprendere un gruppo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-Strasburgo (sabato 03 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Puel nuovo tecnico degli Aiglons

