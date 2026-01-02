Nintendo 3DS | i prezzi dell’usato volano e il New 3DS XL vale quasi una console di nuova generazione

Il mercato dell’usato per Nintendo 3DS sta mostrando un aumento dei prezzi, in particolare per il modello New 3DS XL. Queste console, spesso usate, vengono vendute a cifre tra i 200 e i 350 dollari, riflettendo una domanda crescente. Questa tendenza evidenzia l’interesse continuo per la console, che ormai si avvicina, in valore, a una nuova generazione di dispositivi.

Negli ultimi tempi il mercato dell’usato videoludico sta vivendo una dinamica sempre più evidente: il valore del Nintendo 3DS è in forte crescita, soprattutto per le versioni New 3DS XL, che oggi vengono scambiate con facilità tra 200 e 350 dollari, anche senza essere nuove. Un dato che colpisce, considerando che si tratta di una console uscita nel 2011, capace ormai di avvicinarsi al prezzo di un hardware moderno come Nintendo Switch 2. Non si tratta di una semplice oscillazione momentanea. Le tendenze di mercato indicano chiaramente che la rivalutazione è destinata a proseguire, portando il 3DS a diventare uno dei dispositivi Nintendo più apprezzati e ricercati di sempre nel mercato secondario. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

