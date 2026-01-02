Niente pistacchio di Bronte né cioccolato di Modica i Nas scoprono la frode dei panettoni

I Nas di Catania hanno scoperto una frode nei panettoni, in quanto non contenevano pistacchio di Bronte né cioccolato di Modica, come indicato sull’etichetta. Durante un’ispezione in un laboratorio di prodotti dolciari, sono stati riscontrati irregolarità igienico-sanitarie. Questa scoperta evidenzia l’importanza di controlli accurati per garantire trasparenza e qualità nei prodotti alimentari destinati ai consumatori.

AGI - Nei panettoni non c'erano nè il pistacchio di Bronte ne' il cioccolato di Modica, annunciati sull'etichetta: il Nas di Catania ha effettuato una ispezione igienico sanitaria in un laboratorio di prodotti dolciari, in particolare lievitati e prodotti da forno, in un comune pedemontano. Il titolare acquistava panettoni al pistacchio e al cioccolato fondente confezionandoli per la successiva vendita in apposite scatole con il logo della sua azienda dove era stampigliata rispettivamente la dicitura "Panettone al Pistacchio Verde di Bronte D.O.P." e "Panettone al Cioccolato di Modica I.G.P.". Nel risalire alla tracciabilità dei prodotti, anche attraverso un controllo presso le aziende produttrici, i militari hanno verificato che tra gli ingredienti dei panettoni non erano presenti nè il Pistacchio verde di Bronte, nè la cioccolata di Modica che sono materie prime protette da marchi di tutela. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Niente pistacchio di Bronte né cioccolato di Modica, i Nas scoprono la frode dei panettoni Leggi anche: Falsi panettoni al pistacchio di Bronte e cioccolato di Modica, sanzioni per un laboratorio artigianale Leggi anche: Tornano i panettoni solidali per l'Hospice. Tra le novità anche quello al pistacchio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Falso Cioccolato di Modica IGP e pistacchio di Bronte. Maxi sequestro del NAS nel Catanese - CATANIA, 02 Gennaio 2026– Non c’era traccia del prezioso "oro nero" di Modica, né del pregiato pistacchio di Bronte, nei panettoni che un’azienda pedemontana ... radiortm.it

Catania, il NAS smaschera i panettoni taroccati: spacciati per “al pistacchio di Bronte” ma erano falsi - I Carabinieri del NAS di Catania hanno denunciato il titolare di un laboratorio dolciario che vendeva panettoni al pistacchio di Bronte e al Cioccolato di Modica senza utilizzare prodotti Dop e Igp. corrieretneo.it

Panettone con falsi pistacchi di Bronte e cioccolato di Modica - Vendeva panettoni al pistacchio di Bronte e al Cioccolato di Modica, ma nessuno dei due prodotti protetti da marchi di tutela erano stati utilizzati per la loro realizzazione. ansa.it

IO E JOK3R PROVIAMO i miei Panettoni di cui 1 al PISTACCHIO

I militari hanno verificato che tra gli ingredienti dei panettoni non erano presenti né il Pistacchio verde di Bronte, né la cioccolata di Modica - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.