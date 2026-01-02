New York il giuramento e le tradizioni | Barone attacca il sindaco…sbagliato

Nel cuore di New York, tra tradizioni e cerimonie, si è scatenato un dibattito dopo un episodio legato al giuramento del sindaco. Un messaggero ha portato una notizia inattesa, sollevando polemiche e discussioni sulla correttezza dei comportamenti ufficiali. In questo contesto, il confronto tra figure pubbliche evidenzia come le usanze e le regole siano al centro del confronto cittadino.

Tempo di lettura: < 1 minuto Come nei racconti antichi: il messaggero arriva trafelato. Urla la notizia. Ma è quella sbagliata. Luigi Barone, della Lega, pubblica un post roboante contro il sindaco di New York, colpevole – a suo dire – di aver giurato sul Corano. Identità, radici, neutralità delle istituzioni. Tutto molto solenne. Peccato per il dettaglio decisivo: l’uomo in foto non è il sindaco attuale. È quello precedente. Un altro nome. Un’altra storia. Un’altra epoca politica. Errore grossolano. Eric Adams al posto di Zohran Mamdani. Ma poco importa. Il post vola. Oltre 4.000 like, migliaia di condivisioni, consenso a pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - New York, il giuramento e le tradizioni: Barone attacca il sindaco…sbagliato Leggi anche: Usa: Mamdani ha prestato giuramento, è il nuovo sindaco New York Leggi anche: Giuramento sul Corano, in una stazione abbandonata: il sindaco di New York Mamdani terremota gli Usa: (video) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. New York, Mamdani presta giuramento a City Hall: “Il lavoro è appena iniziato”; Le tre sfide di Zohran Mamdani; Usa: Mamdami ha prestato giuramento come nuovo sindaco di New York |; Mamdami ha prestato giuramento come nuovo sindaco di New York. Mamdani presta giuramento come sindaco di New York sul Corano del nonno e su quello di Schomburg - Mamdani ha fatto la storia diventando il primo sindaco musulmano di New York, giurando sul Corano del nonno e di Schomburg ... ilfattoquotidiano.it

Zohran Mamdani è il primo sindaco musulmano di New York: giuramento sul Corano - Zohran Mamdani è diventato il primo sindaco musulmano e di origine sud- tg.la7.it

Mamdani, primo sindaco musulmano di New York: giura sul Corano e promette riforme sociali senza compromessi - Zohran Mamdani presta giuramento come primo sindaco musulmano di New York: promette riforme per trasporti, affitti e famiglie. tag24.it

Zohran Mamdani ha prestato giuramento come sindaco di New York, insediandosi ufficialmente alla guida della metropoli da 8,5 milioni di abitanti. Poco dopo la mezzanotte di Capodanno, il 34enne ha inaugurato il suo mandato con una cerimonia privata sul - facebook.com facebook

Alcune cose che ha detto il neosindaco di New York, #Mamdani, al suo giuramento (nelle mani di Bernie Sanders) x.com

