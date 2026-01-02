Neve in Toscana | svolta clamorosa a Befana? Bianco anche in pianura Si scia sull’Appennino

La neve ha fatto il suo ingresso in Toscana, portando un candido manto anche in pianura, come previsto. Le zone dell’Appennino, in particolare il Pistoiese e l’Alta Garfagnana, si sono rivestite di circa 10 centimetri di neve, creando scenari suggestivi e offrendo opportunità per la pratica dello sci. Questo fenomeno rappresenta una svolta significativa nelle condizioni meteorologiche della regione, confermando l’arrivo di un clima invernale più intenso.

Firenze, 2 gennaio 2025 – La neve, come da previsione, è arrivata sull'Appennino. Scenari da favola nel pistoiese e in Alta Garfagnana, dove sono scesi fino a 10 cm di coltre bianca. Un bel regalo in questi giorni di vacanze di Capodanno per i tanti sciatori. E infatti le principali stazioni toscane sono affollatissime. Ma intanto c'è una possibile clamorosa svolta invernale nel giorno di Befana. E' infatti prevista neve in pianura almeno nella parte nord della Toscana, con Firenze che potrebbe vedere i fiocchi bianchi scendere in maniera copiosa. Sarà davvero così? Le indicazioni arrivano dal Lamma, e le prossime ore potrebbero portare a previsioni più particolareggiate.

