Neuromarketing e la nuova tecnologia dell' eye tracking | l' esperimento a Quindici

Da avellinotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Quindici, un gruppo di giovani del Mandamento ha partecipato a un esperimento di neuromarketing con tecnologia di eye tracking. Questo studio mira a comprendere meglio le preferenze dei visitatori e a sviluppare strategie più efficaci per il turismo culturale, con particolare attenzione alle Aree Interne. L’uso di queste tecnologie rappresenta un passo avanti nelle strategie di promozione e valorizzazione del patrimonio locale.

Nuove frontiere del turismoUn gruppo di ragazzi del Mandamento protagonisti di un esperimento di Neuromarketing che potrebbe portare a nuovi importanti sviluppi nel turismo culturale e in particolare nelle Aree Interne. L’esperienza si è svolta nel corso di uno dei fitwalking previsti tra le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

neuromarketing e la nuova tecnologia dell eye tracking l esperimento a quindici

© Avellinotoday.it - Neuromarketing e la nuova tecnologia dell'eye tracking: l'esperimento a Quindici

Leggi anche: Natale 2025 a Roma: all’Eur la nuova ruota panoramica Rome Eye e un mese di eventi

Leggi anche: Nuova tecnologia "green" per evitare la dispersione degli inquinanti nei lavori al viadotto sul Po dell'A13

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.