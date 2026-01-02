Neuromarketing e la nuova tecnologia dell' eye tracking | l' esperimento a Quindici

A Quindici, un gruppo di giovani del Mandamento ha partecipato a un esperimento di neuromarketing con tecnologia di eye tracking. Questo studio mira a comprendere meglio le preferenze dei visitatori e a sviluppare strategie più efficaci per il turismo culturale, con particolare attenzione alle Aree Interne. L’uso di queste tecnologie rappresenta un passo avanti nelle strategie di promozione e valorizzazione del patrimonio locale.

