Neuromarketing e la nuova tecnologia dell' eye tracking | l' esperimento a Quindici
A Quindici, un gruppo di giovani del Mandamento ha partecipato a un esperimento di neuromarketing con tecnologia di eye tracking. Questo studio mira a comprendere meglio le preferenze dei visitatori e a sviluppare strategie più efficaci per il turismo culturale, con particolare attenzione alle Aree Interne. L’uso di queste tecnologie rappresenta un passo avanti nelle strategie di promozione e valorizzazione del patrimonio locale.
Nuove frontiere del turismoUn gruppo di ragazzi del Mandamento protagonisti di un esperimento di Neuromarketing che potrebbe portare a nuovi importanti sviluppi nel turismo culturale e in particolare nelle Aree Interne. L’esperienza si è svolta nel corso di uno dei fitwalking previsti tra le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Natale 2025 a Roma: all’Eur la nuova ruota panoramica Rome Eye e un mese di eventi
Leggi anche: Nuova tecnologia "green" per evitare la dispersione degli inquinanti nei lavori al viadotto sul Po dell'A13
Nuova piattaforma del ministero che consente di consultare in modo semplice e sicuro le informazioni relative al proprio percorso professionale, attraverso i dati presenti nel sistema informativo dell'istruzione - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.