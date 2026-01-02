Netflix terrà i film Warner in sala solo tre settimane? L’indiscrezione che scuote Hollywood

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Netflix potrebbe limitare la permanenza dei film Warner Bros. nelle sale a sole tre settimane. Questa notizia sta attirando l'attenzione di Hollywood, sollevando questioni sui modelli di distribuzione e sui tempi di uscita tra cinema e piattaforme streaming. La durata della presenza in sala rappresenta un elemento importante per l'industria cinematografica e gli addetti ai lavori, in attesa di ulteriori sviluppi.

Nelle ultime settimane Hollywood si sta sempre più interrogando su una domanda cruciale: per quanto Netflix terrà i film Warner Bros. in sala? Il dibattito, ovviamente, nasce nel contesto dell'imminente acquisizione di Warner Bros. da parte del colosso dello streaming e tocca un nervo scoperto dell'industria cinematografica. Da un lato, Netflix promette rispetto per l a distribuzione tradizionale; dall'altro, emergono recenti voci che fanno temere un ridimensionamento radicale delle finestre, che secondo quanto si apprende, potrebbero restringersi fino a 17 giorni. Il punto di partenza della discussione, neanche a farlo apposta è il finale di Stranger Things, proiettato in oltre 620 sale USA.

Netflix compra Warner, cosa cambierà davvero per cinema e streaming? Dagli abbonamenti ai player terzi cosa c'è da sapere - Il cinema in sala non morirà e le piattaforme rimarranno, più o meno, le stesse. ilmessaggero.it

Netflix e Warner Bros: ecco come cambierà la distribuzione dei film nelle sale - I vertici di Netflix ci hanno tenuto a rassicurare tutti, dopo l'acquisizione i film della Warner continueranno ad uscire nelle sale cinematografiche ma qualcosa probabilmente cambierà Ted Sarandos ha ... movieplayer.it

