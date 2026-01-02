Nessuno ci ha protetti | esposizione e resistenza urbana in 40 opere di street collage
La mostra “Nessuno ci ha protetti”, a cura di Francesco Piazza, presenta 40 opere di street collage di Demetrio Di Grado alla Veniero Project di Palermo. L’esposizione riflette sulla vulnerabilità urbana e sulla resistenza attraverso l’arte, partendo dall’assenza di protezioni sociali, istituzionali e simboliche. Un’occasione per osservare come l’arte di strada possa interpretare e denunciare le fragilità della città e della società contemporanea.
“Nessuno ci ha protetti” non è un titolo metaforico. Registra una mancanza. La mostra di Demetrio Di Grado, a cura di Francesco Piazza, alla Veniero Project di Palermo parte da qui: da ciò che resta esposto quando le strutture di tutela — sociali, istituzionali, simboliche — smettono di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
