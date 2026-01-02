Nessun ostacolo è più forte della democrazia La bussola di fine anno di Mattarella

Il 2023 si conclude con sfide importanti, ma la democrazia rimane il nostro punto di riferimento. La bussola di fine anno di Mattarella invita a riflettere sulla coesione e sui valori condivisi, fondamentali per affrontare il futuro. In un contesto complesso, la solidarietà e la responsabilità collettiva sono strumenti essenziali per superare le difficoltà e costruire un domani più stabile e giusto.

Care concittadine e cari concittadini, si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace. Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il rischio dello stile del messaggio di fine anno di Mattarella è quello di indulgere al wishful thinking, o alla fiducia nella capacità poietica delle narrazioni. È così, ad esempio, quando, in chiusura, afferma che «nessun ostacolo è più forte della nostra democrazi - facebook.com facebook

