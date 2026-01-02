Neonato con una rara malattia degenerativa salvato grazie allo screening garantito a tutti i nuovi nati in Abruzzo e alla terapia genica

Da chietitoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un neonato in Abruzzo ha ricevuto una diagnosi precoce di una rara malattia degenerativa grazie allo screening neonatale universale. La tempestiva individuazione, unita alla terapia genica, ha permesso di salvare la vita del bambino. La vicenda dimostra l’importanza di programmi di screening diffusi e delle innovazioni terapeutiche per garantire un futuro migliore ai piccoli affetti da malattie rare.

L’istinto di una futura mamma residente in Molise, assecondato dal papà, ha messo in sicurezza il bambino che portava in grembo. O, quantomeno, ha compiuto il primo passo importante, quello di voler partorire in Abruzzo, regione che garantisce uno screening neonatale esteso ai bambini appena nati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

neonato con una rara malattia degenerativa salvato grazie allo screening garantito a tutti i nuovi nati in abruzzo e alla terapia genica

© Chietitoday.it - Neonato con una rara malattia degenerativa salvato grazie allo screening garantito a tutti i nuovi nati in Abruzzo e alla terapia genica

Leggi anche: Farmaci, Prix Galien Italia a Krystal Biotech per la prima terapia genica in una malattia rara

Leggi anche: Via allo screening per combattere la malattia rara

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

neonato rara malattia degenerativaNeonati, lo screening per una rara malattia neurodegenerativa sarà esteso a livello nazionale - La Fondazione Telethon: “E’ un passo importante, ora si attende il via definitivo” ... repubblica.it

Malattie rare. Gaslini: identificata grave malattia degenerativa infantile. Possibilità di terapia genica e farmacologica - I ricercatori dell’Istituto Gaslini e del Friedrich Baur University Institute hanno identificato una rara forma di neuropatia degenerativa la cui patogenesi non era ancora nota. quotidianosanita.it

Bimbo con malattia rara è il primo paziente al mondo trattato con la terapia di editing genetico Crispr personalizzata a Philadelphia - Un successo senza precedenti: per la prima volta, un neonato affetto da una malattia genetica rarissima è stato trattato con una terapia genica personalizzata basata sulla tecnologia CRISPR. quotidianosanita.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.