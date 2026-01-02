Neonato con una rara malattia degenerativa salvato grazie allo screening garantito a tutti i nuovi nati in Abruzzo e alla terapia genica

Un neonato in Abruzzo ha ricevuto una diagnosi precoce di una rara malattia degenerativa grazie allo screening neonatale universale. La tempestiva individuazione, unita alla terapia genica, ha permesso di salvare la vita del bambino. La vicenda dimostra l’importanza di programmi di screening diffusi e delle innovazioni terapeutiche per garantire un futuro migliore ai piccoli affetti da malattie rare.

L’istinto di una futura mamma residente in Molise, assecondato dal papà, ha messo in sicurezza il bambino che portava in grembo. O, quantomeno, ha compiuto il primo passo importante, quello di voler partorire in Abruzzo, regione che garantisce uno screening neonatale esteso ai bambini appena nati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Neonato con una rara malattia degenerativa salvato grazie allo screening garantito a tutti i nuovi nati in Abruzzo e alla terapia genica Leggi anche: Farmaci, Prix Galien Italia a Krystal Biotech per la prima terapia genica in una malattia rara Leggi anche: Via allo screening per combattere la malattia rara La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Neonati, lo screening per una rara malattia neurodegenerativa sarà esteso a livello nazionale - La Fondazione Telethon: “E’ un passo importante, ora si attende il via definitivo” ... repubblica.it

Malattie rare. Gaslini: identificata grave malattia degenerativa infantile. Possibilità di terapia genica e farmacologica - I ricercatori dell’Istituto Gaslini e del Friedrich Baur University Institute hanno identificato una rara forma di neuropatia degenerativa la cui patogenesi non era ancora nota. quotidianosanita.it

Bimbo con malattia rara è il primo paziente al mondo trattato con la terapia di editing genetico Crispr personalizzata a Philadelphia - Un successo senza precedenti: per la prima volta, un neonato affetto da una malattia genetica rarissima è stato trattato con una terapia genica personalizzata basata sulla tecnologia CRISPR. quotidianosanita.it

Intervento salvavita prima della nascita e chirurgia mini-invasiva dopo il parto: la sinergia tra Bambino Gesù e San Pietro Fatebenefratelli salva un neonato colpito da una rara malformazione. - facebook.com facebook

È morta Tatiana Schlossberg,figlia di Caroline Kennedy e nipote di J.F.Kennedy. Giornalista specializzata in temi ambientali, 35enne, madre di due bambini, uno neonato e uno di 2 anni, in novembre in un articolo straziante sul The New Yorker ha rivelato di s x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.