Nel 2025, gli ospedali italiani registrano il numero più basso di nascite degli ultimi anni, con una diminuzione del 3,2% rispetto all'anno precedente. I dati Istat, ancora provvisori, evidenziano una tendenza preoccupante: i neonati che arrivano sotto la soglia dei sette mila rappresentano un segnale importante per il settore sanitario e la società.

I DATI. Nel 2025 il dato peggiore degli ultimi anni (-3,2%). I dati Istat (provvisori) confermano il trend. Al «Papa Giovanni» 3.994 nascite. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Neonati, gli ospedali per la prima volta sotto quota settemila

Leggi anche: Quarantottesimo congresso mondiale degli ospedali. Per la prima volta il Cardarelli è presente, unico ospedale campano

Leggi anche: "Hezbollah? Consegnino le armi". La prima volta di Leone XIV ad alta quota

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Neonati, gli ospedali per la prima volta sotto quota settemila; OSPEDALE VASTO: NEONATO CON ATROFIA MUSCOLARE SPINALE SALVATO CON TERAPIA GENICA; Neonato con atrofia muscolare spinale salvato con terapia genica, è la prima volta in Abruzzo; Merna è la prima nata del Veneziano del 2026, la seconda è Violante. Due fiocchi rosa a poche ore di distanza ?all'ospedale dell'Angelo.

Neonati, gli ospedali per la prima volta sotto quota settemila - Il «Papa Giovanni», che pure si mantiene la quinta struttura sanitaria d’Italia e la seconda della Lombardia per numero di nascite, è tornato sotto la soglia delle 4mila seppure per poco: lì negli ... ecodibergamo.it