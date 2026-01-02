Neonati gli ospedali per la prima volta sotto quota settemila
Nel 2025, gli ospedali italiani registrano il numero più basso di nascite degli ultimi anni, con una diminuzione del 3,2% rispetto all'anno precedente. I dati Istat, ancora provvisori, evidenziano una tendenza preoccupante: i neonati che arrivano sotto la soglia dei sette mila rappresentano un segnale importante per il settore sanitario e la società.
I DATI. Nel 2025 il dato peggiore degli ultimi anni (-3,2%). I dati Istat (provvisori) confermano il trend. Al «Papa Giovanni» 3.994 nascite. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Quarantottesimo congresso mondiale degli ospedali. Per la prima volta il Cardarelli è presente, unico ospedale campano
Leggi anche: "Hezbollah? Consegnino le armi". La prima volta di Leone XIV ad alta quota
Neonati, gli ospedali per la prima volta sotto quota settemila; OSPEDALE VASTO: NEONATO CON ATROFIA MUSCOLARE SPINALE SALVATO CON TERAPIA GENICA; Neonato con atrofia muscolare spinale salvato con terapia genica, è la prima volta in Abruzzo; Merna è la prima nata del Veneziano del 2026, la seconda è Violante. Due fiocchi rosa a poche ore di distanza ?all'ospedale dell'Angelo.
Neonati, gli ospedali per la prima volta sotto quota settemila - Il «Papa Giovanni», che pure si mantiene la quinta struttura sanitaria d’Italia e la seconda della Lombardia per numero di nascite, è tornato sotto la soglia delle 4mila seppure per poco: lì negli ... ecodibergamo.it
Per la prima volta al mondo redatte le “Tabelle degli Indicatori” per la crescita dei neonati prematuri - Lo studio internazionale, appena pubblicato sulla rivista Lancet, coordinato dall’ospedale Sant’Anna di Torino. quotidianosanita.it
All'ospedale Di Venere la prima foresteria per le mamme dei neonati prematuri - L'ospedale Di Venere di Bari ha inaugurato la sua prima foresteria, uno spazio ricettivo destinato ad accogliere le mamme dei neonati ricoverati in Neonatologia e terapia intensiva neonatale con ... rainews.it
“I bambini stanno perdendo la vita perché non dispongono del necessario per sopravvivere. I neonati arrivano in ospedale infreddoliti, con segni al limite della morte: anche i nostri migliori sforzi non sono sufficienti. Dicono che la guerra è finita, ma le persone - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.