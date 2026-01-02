Un turista perde il suo zaino in stazione, contenente un prezioso anello destinato alla fidanzata. Gli agenti lo recuperano e, grazie alla collaborazione, l’anello viene restituito. L’episodio si conclude con una proposta di matrimonio nell’ufficio di polizia, simbolo di un gesto spontaneo e significativo. Un evento che unisce il valore affettivo alla vicenda quotidiana, senza drammi o eccessi, in un contesto urbano come Milano.

Milano, 2 gennaio 2025 – Un anello rubato a un turista. Un treno diretto a Verona, la città di Romeo e Giulietta. Sullo sfondo, una storia d’amore e un (non scontato) lieto fine. Sono questi gli ingredienti della vicenda che è iniziata – nel peggiore dei modi – alla stazione Centrale di Milano e che ha avuto uno sviluppo inatteso. Il primo treno Frecciarossa da Parigi arriva poco dopo le 14 al binario 4 della Stazione Centrale di Milano, 1 aprile 2025. ANSAMATTEO CORNER Il furto in stazione Centrale . Ma partiamo dall’inizio. Tutto è cominciato nei giorni scorsi nel capoluogo meneghino quando a un malcapitato turista 28enne di origini brasiliane sono stati rubati zaino e valigia, mentre era in attesa del suo treno diretto a Verona, in partenza alla stazione Centrale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nello zaino rubato in stazione c’è l'anello per la fidanzata. Gli agenti lo ritrovano: scatta la proposta di matrimonio nell’ufficio della polizia

Leggi anche: Ancora disordini vicino alla stazione, 21enne prende a calci gli agenti della polizia: scatta l'arresto

Leggi anche: Minaccia di avere una bomba nello zaino e lo lancia verso la polizia. Arrestato 31enne a Milano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Polizia gli ridà l'anello rubato e lui si fidanza in Commissariato - Lieto fine a sorpresa per un furto avvenuto il 29 dicembre nella stazione Centrale di Milano, dove un 28enne brasiliano ha spiegato alla polizia che gli erano stati rubati la valigia e lo zaino mentre ... ansa.it