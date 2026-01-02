Nello zaino rubato in stazione c’è l' anello per la fidanzata Gli agenti lo ritrovano | scatta la proposta di matrimonio nell’ufficio della polizia
Un turista perde il suo zaino in stazione, contenente un prezioso anello destinato alla fidanzata. Gli agenti lo recuperano e, grazie alla collaborazione, l’anello viene restituito. L’episodio si conclude con una proposta di matrimonio nell’ufficio di polizia, simbolo di un gesto spontaneo e significativo. Un evento che unisce il valore affettivo alla vicenda quotidiana, senza drammi o eccessi, in un contesto urbano come Milano.
Milano, 2 gennaio 2025 – Un anello rubato a un turista. Un treno diretto a Verona, la città di Romeo e Giulietta. Sullo sfondo, una storia d’amore e un (non scontato) lieto fine. Sono questi gli ingredienti della vicenda che è iniziata – nel peggiore dei modi – alla stazione Centrale di Milano e che ha avuto uno sviluppo inatteso. Il primo treno Frecciarossa da Parigi arriva poco dopo le 14 al binario 4 della Stazione Centrale di Milano, 1 aprile 2025. ANSAMATTEO CORNER Il furto in stazione Centrale . Ma partiamo dall’inizio. Tutto è cominciato nei giorni scorsi nel capoluogo meneghino quando a un malcapitato turista 28enne di origini brasiliane sono stati rubati zaino e valigia, mentre era in attesa del suo treno diretto a Verona, in partenza alla stazione Centrale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Ancora disordini vicino alla stazione, 21enne prende a calci gli agenti della polizia: scatta l'arresto
Leggi anche: Minaccia di avere una bomba nello zaino e lo lancia verso la polizia. Arrestato 31enne a Milano
Polizia gli ridà l'anello rubato e lui si fidanza in Commissariato - Lieto fine a sorpresa per un furto avvenuto il 29 dicembre nella stazione Centrale di Milano, dove un 28enne brasiliano ha spiegato alla polizia che gli erano stati rubati la valigia e lo zaino mentre ... ansa.it
Musicista derubato dell'oboe in treno a Santa Maria Novella - Gli hanno rubato lo zaino con dentro il suo strumento, un oboe, oltre a un ipad e agli effetti personali, mentre il Frecciarossa su cui viaggiava era fermo alla stazione di Santa Maria Novella. ansa.it
Ruba il trolley e uno zaino a una turista vicino alla stazione: arrestato - Ha rubato la valigia di una turista nelle vicinanze della stazione, ma l'immediato intervento dei carabinieri ha portato all'arresto del ladro, un uomo di 26 anni, ora ... ilrestodelcarlino.it
Oggi alle 14:30, alla fermata Repubblica, Milano a mia figlia è stato rubato uno zaino artigianale, un pezzo particolare e facilmente riconoscibile. All’interno c’erano un PC e dei documenti, ma soprattutto gli appunti di Ingegneria Chimica. Mia figlia è in piena s - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.