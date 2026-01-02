Nella trappola del disco-bar di Crans-Montana la titolare ustionata e le uscite bloccate | le prime fiamme davanti ai ragazzi – I video

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha coinvolto un disco-bar, dove una titolare è rimasta ustionata e le uscite sono state bloccate. Le autorità svizzere stanno conducendo le indagini, ma al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. I video dell’incidente mostrano le fiamme davanti ai giovani presenti, evidenziando la gravità dell’evento e la complessità delle verifiche in corso.

Non ci sono ancora indagati nell’inchiesta degli inquirenti svizzeri sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. L’unica certezza per le autorità locali è che non si sia trattato né di un attentato, né tantomeno di un incendio doloso. Le immagini che circolano sui social sin dalle prime fiamme nel seminterrato del disco-bar Le Costellation indicano quanto ci sarà da chiarire con i proprietari del locale sui sistemi di sicurezza che non hanno funzionato. La procuratrice generale del Canton Vallese Beatrice Pilloud, precisando che «diverse ipotesi sono allo studio: la pista privilegiata è quella di un incendio generalizzato che ha provocato un’esplosione». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Le Constellation, tappa obbligata per i vip a Crans-Montana: storia del bar esclusivo diventato una trappola di fuoco Leggi anche: Le urla e le fiamme: le prime immagini dell’esplosione mortale durante la festa di capodanno a Crans-Montana Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Incendio Crans Montana, i video delle persone in fuga dal locale in fiamme e i soccorsi in strada; L’incendio a Crans-Montana e l’esplosione: l’ipotesi delle “candele sullo champagne”. Ma le testimonianze divergono; “Sbarrata l’unica porta per fuggire”. Così il bar Le Constellation è diventato una trappola. In trappola tra le fiamme a Crans-Montana: è strage di ragazzi alla festa in montagna - Almeno 47 i morti e 115 feriti in un locale alla moda in Svizzera: sei italiani dispersi e 13 ricoverati. repubblica.it

Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi» - Almeno 40 vittime e 115 feriti nell’incendio divampato in pochi istanti all’interno del locale Le Constellation di Crans- milano.corriere.it

La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti, dispersi 6 italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net

CREMONESE VS NAPOLI: TRAPPOLA O PASSARELLA ECCO PERCHÉ NON SARÀ UNA PARTITA SCONTATA di Giulio Ceraldi Il Napoli arriva a Cremona con la medaglia al collo dopo il 2-0 rifilato al Bologna, una partita definita da molti come un “capola - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.