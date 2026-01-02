Nel mirino Galuppini del Mantova L’Ascoli cerca il rinforzo offensivo

L’Ascoli lavora per rinforzare il reparto offensivo durante la sessione invernale di mercato. Attualmente, sono in corso trattative con Francesco Galuppini, ala destra del Mantova, grazie all’intermediazione del direttore sportivo Patti. L’obiettivo è rafforzare la squadra e migliorare le possibilità di rendimento nel prosieguo della stagione, con particolare attenzione alla fase offensiva. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe concludersi a breve.

L' Ascoli prova a stringere per il suo primo rinforzo della sessione invernale di mercato. Sono ore particolarmente calde per la trattativa intavolata dal direttore sportivo Patti e finalizzata a favorire l'arrivo in bianconero dell'ala destra Francesco Galuppini. L'attaccante del Mantova il cui vincolo contrattuale terminerà il prossimo 30 giugno 2026, è il profilo scelto dal Picchio per rinforzare la corsia che in questi primi mesi della stagione è rimasta orfana di Del Sole. Doveva essere proprio il talentuoso 27enne partenopeo uno dei protagonisti in grado di alzare ulteriormente il livello del reparto offensivo attraverso qualità, visione di gioco e giocate geniali.

