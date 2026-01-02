Nel 2025 a Bari oltre 2 milioni e 600mila pernottamenti | Tra le principali mete del Mezzogiorno

Nel 2025 Bari ha registrato oltre 2,6 milioni di pernottamenti, confermandosi tra le principali mete del Mezzogiorno. I dati del portale Pay Tourist evidenziano un incremento significativo del turismo nella città, sottolineando il suo crescente ruolo come destinazione strategica e attrattiva. Questo risultato riflette l’interesse crescente verso Bari, che continua a sviluppare le proprie offerte culturali e ricettive.

Il 2025 appena concluso consegna a Bari numeri da record sul fronte turistico. Secondo i dati del portale Pay Tourist, in città sono stati registrati 2.603.446 pernottamenti e 1.096.920 ospiti, risultati che collocano il capoluogo pugliese tra le principali destinazioni del Mezzogiorno. Un dato. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Nel 2025 a Bari oltre 2 milioni e 600mila pernottamenti: “Tra le principali mete del Mezzogiorno” Leggi anche: Il turismo in Umbria non si ferma più: verso gli 8 milioni di pernottamenti nel 2025 Leggi anche: Eicma 2025 edizione da record, oltre 600mila persone tra passione e business Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A Bari il turismo è nero: solo 2 strutture in regola su 54, tra locali camuffati e Iva fantasma; Capodanno 2026, cosa fare a Bari: gli eventi in programma da non perdere; Istituto Tumori di Bari: nel 2025 interventi in aumento del 17%, ricoveri in salita del 12%; A 13 anni torna a casa per Natale dopo un intervento record a Bari. Bari: nel 2025 oltre 2 milioni di pernottamenti. Petruzzelli: “è tra le principali destinazioni del Sud” - Il portale Pay tourist incorona il capoluogo pugliese tra le principali destinazioni turistiche del Mezzogiorno con oltre 2 milioni di pernottamenti nel 2025 ... trmtv.it

Bari, nel 2025 oltre 2,6 milioni di pernottamenti registrati: la città si conferma meta turistica di punta del Sud Italia - Il 2025 segna quindi un traguardo storico per Bari, che consolida la propria posizione come meta turistica di rilievo nel Sud Italia e punta a una crescita sostenibile, diffondendo i flussi turistici ... giornaledipuglia.com

Bari, nel 2025 oltre 2 milioni e 600mila pernottamenti registrati: +25% rispetto al 2024. Boom di turisti dalla Polonia - 920 gli ospiti registrati nella città di Bari, secondo quanto riportato dal portale Pay Tourist: numeri che confermano il ... msn.com

Turismo, a Bari nel 2025 oltre 2 milioni e 600 mila pernottamenti: il dato in crescita del 25% x.com

