Nei bambini come si distingue una normale influenza da situazioni più gravi?

L’influenza nei bambini può presentarsi con sintomi simili a quelli di altre infezioni. Tuttavia, alcune indicazioni aiutano a distinguere una normale influenza da condizioni più gravi, come febbre molto alta, difficoltà respiratorie, letargia o peggioramento dei sintomi nel tempo. È importante monitorare attentamente i segnali e consultare un pediatra per una valutazione accurata, soprattutto in presenza di sintomi persistenti o severi.

Buongiorno dottore, mia figlia di 4 anni si ammala praticamente una volta al mese da quando ha iniziato la scuola dell’infanzia. Capisco che sia la stagione, ma come posso distinguere quando si tratta di virus ‘normali’ dell’inverno e quando invece serve una visita immediata? La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

