Nei bambini come si distingue una normale influenza da situazioni più gravi?

Buongiorno. In presenza di febbre, mal di gola, naso che cola e stanchezza, molte infezioni respiratorie nei bambini sono di lieve entità. Tuttavia, se i sintomi persistono, peggiorano o si accompagnano a difficoltà respiratorie, alta febbre prolungata o letargia, è importante consultare un pediatra. Differenziare un’influenza normale da condizioni più serie richiede attenzione a segnali specifici e a eventuali complicanze.

