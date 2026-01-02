Negli ultimi 13 anni la ricchezza reale delle famiglie italiane è scesa del 2% Si allarga il divario con Francia e Germania

Negli ultimi tredici anni, la ricchezza reale delle famiglie italiane ha registrato una diminuzione del 2%, evidenziando un rallentamento rispetto ad altri paesi europei come Francia e Germania. Questo cambio riflette un divario crescente nel patrimonio familiare, che si è ampliato nel tempo. Un’analisi importante per comprendere le dinamiche economiche e sociali del nostro Paese e le sfide future.

Negli ultimi tredici anni la ricchezza delle famiglie italiane è cresciuta molto meno rispetto a quella degli altri grandi Paesi dell'area euro e, al netto dell' inflazione, si è di fatto ridotta. Dal dicembre 2012 al giugno 2025 l'incremento complessivo è stato del 20,6%, contro il 45,1% registrato in Francia e addirittura il 108,2% in Germania, mentre la media dell'area euro si è attestata al 66,2%. Considerando che nello stesso periodo l'indice di rivalutazione monetaria è salito a 1,22, per le famiglie italiane il bilancio è negativo: in termini reali la ricchezza si è contratta di circa il 2%.

Sanita': da 1975 sale di 10 anni aspettativa di vita, a over 50 meta' ricchezza europea - Negli ultimi 50 anni l'aspettativa di vita e' aumentata di circa 10 anni, dando origine a una seconda ... ilsole24ore.com

