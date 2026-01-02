Natalia Paragoni e il dramma dell’aborto | Il feto non dava segni di vita dopo 20 minuti ero in sala operatoria

Natalia Paragoni condivide il suo difficile percorso legato all’aborto spontaneo avvenuto nel 2025. Dopo l’annuncio della seconda gravidanza con Andrea Zelletta, l’influencer ha raccontato il dolore e le difficoltà vissute, evidenziando l’importanza di chiedere supporto in momenti di crisi. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero su un’esperienza complessa, spesso ancora poco discussa pubblicamente.

L’influencer rompe il silenzio sul dolore che ha segnato il suo 2025. Dopo la gioia per l’annuncio della seconda gravidanza con Andrea Zelletta, arriva il racconto che spiazza: “Soffrivo tantissimo, ho dovuto chiedere aiuto”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Natalia Paragoni, 28 anni di vita e rinascite: relazioni tossiche, aborto e la famiglia con Andrea Zelletta. «Pensavo che mia figlia non mi volesse bene»

