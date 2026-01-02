Natale a Forte Cavalli | divertimento per tutta la famiglia

Il Natale a Forte Cavalli torna sabato 3 gennaio, offrendo un’intera giornata di intrattenimento pensata per tutta la famiglia. Organizzato dalla Compagnia Anatolè, l’evento propone attività e momenti di svago in un ambiente accogliente, ideale per condividere il clima natalizio con amici e parenti. Un’occasione per vivere una giornata di relax e divertimento in compagnia, in un contesto che valorizza il senso di comunità e tradizione.

Appuntamento sabato 3 gennaio con il Natale a Forte Cavalli per un'intera giornata dedicata a tutta la famiglia a cure della Compagnia Anatolè.Ore 10,30 spettacolo teatrale Rosmarina di Sicilia.Testo e regia Valeria Alessi, musiche originali di Mariachiara Millimaggi Ore 11,30 laboratorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Natale a Forte Cavalli: divertimento per tutta la famiglia Leggi anche: Malpasso, la magia del natale: una giornata interamente dedicata alla gioia, alla condivisione e al divertimento per tutta la famiglia Leggi anche: Halloween alla fattoria degli asinelli: zucche, maschere e divertimento per tutta la famiglia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capodanno 2026: in piazza Duomo party anni '90 e non solo; Party in piazza con dj set, concerti e iniziative natalizie: cosa fare nel weekend di Capodanno a Messina. Il concorso di Natale della Sogni e Cavalli diventa un successo di sport e divertimento - Nella struttura della società pavese, sono andate in scena le gare a ostacoli in diverse categorie, con i premi assegnati ai costumi più belli e originali ... laprovinciapavese.gelocal.it

Natale a Terni, in piazza Europa una ruota panoramica: ci sarà anche la giostra - TERNI La ruota panoramica, la pista di pattinaggio su ghiaccio, la giostra dei cavalli, i mercatini, il villaggio di Babbo Natale con bosco nordico, il trenino, gli orsi polari, i personaggi ... ilmessaggero.it

Natale in Fortezza, magia per tutta la famiglia - All’interno della Fortezza Medicea di Arezzo prende vita il Villaggio di Natale, oltre 10 mila metri quadrati di divertimento, scenografie spettacolari e giochi di l ... teletruria.it

1998 - The Adventures of Ragtime - the little horse with big plans

Una Fermo tutta da vivere! Il cuore del Natale batte forte nel centro storico che si veste di luci, magia e momenti unici per grandi e piccini! Ti aspettano ancora tantissimi eventi da vivere insieme, vieni a scoprirli tutti! @andreaturtu_photos - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.