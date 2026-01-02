Natale a Catania | nuovi appuntamenti fino all’Epifania fra musica teatro e tradizione

A Catania, fino all’Epifania, si susseguono eventi dedicati alle tradizioni natalizie, tra musica e teatro, nel quadro del calendario

L'inizio del 2026 propone sino all'Epifania una serie di nuovi appuntamenti fra musica, teatro e tradizione per il cartellone "Natale a Catania", promosso dall'Amministrazione Trantino. Concerti e cori natalizi e gospel, novene, spettacoli dei pupi e suonatori, racconti teatrali e, per la gioia.

