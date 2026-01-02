Natale a Catania 2026 musica teatro e tradizioni fino all’Epifania | tutti gli appuntamenti

Il Natale a Catania nel 2026 offre un programma ricco di eventi che coinvolgono musica, teatro e tradizioni locali, proseguendo fino all’Epifania. Promosso dall’Amministrazione Trantino, il calendario mira a rendere speciale il periodo festivo per cittadini e visitatori, offrendo occasioni di cultura e convivialità. Scopri tutte le iniziative previste per vivere appieno lo spirito natalizio nel cuore della città.

L'avvio del 2026 accompagna cittadini e visitatori fino all'Epifania con un ricco calendario di eventi inseriti nel programma "Natale a Catania", promosso dall' Amministrazione Trantino. Un percorso culturale che intreccia musica, spettacoli teatrali e tradizioni popolari, animando piazze, strade e chiese del centro e delle periferie. Concerti natalizi e gospel, novene, opera dei pupi, racconti teatrali e l'attesissima parata della Befana, pensata soprattutto per i più piccoli, rendono la città protagonista di un'atmosfera festosa e condivisa. Sabato 3 gennaio: concerti e racconti tra sacro e tradizione.

Natale a Catania, tutti gli eventi da non perdere: tra musica, teatro e tradizione - Nella Chiesa Santa Maria di Gesù, sempre alle 18, sarà presente il gruppo musicale I Beddi con il loro spettacolo intitolato “Sona sona ciaramedda – Novene e canti del Natale siciliano” e l a zampogna ... catania.liveuniversity.it

Capodanno 2026 in Sicilia: concerti gratuiti e grandi nomi della musica nelle piazze - La Sicilia si conferma tra le regioni italiane più attive per i festeggiamenti di Capodanno, offrendo un ricco calendario di ... 98zero.com

– La musica del Natale torna a risuonare nel cuore di Catania con Christmas Inside, rassegna corale organizzata da Chorus Inside Sicilia - Federcori, sotto la presidenza di Salvatore Di Bl - facebook.com facebook

