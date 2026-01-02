All’Ospedale Città di Aprilia si è verificato un evento raro: Aurora è nata “con la camicia”, cioè avvolta dalla sacca amniotica ancora intatta al momento del parto. Si tratta di un episodio che si verifica circa una volta ogni 80.000 nascite, rappresentando un caso particolare e insolito nel panorama ostetrico.

Un episodio raro e particolare si è verificato all' Ospedale Città di Aprilia, dove ieri è nata una bambina "con la camicia", cioè avvolta dalla sacca amniotica ancora completamente integra al momento del parto. Aurora, prima nata del 2026: parto spontaneo e condizioni ottimali. La neonata si chiama Aurora ed è indicata come prima nata del 2026. È venuta alla luce con parto spontaneo, con Apgar 1010 e peso alla nascita di 3.320 grammi, parametri che attestano ottime condizioni generali. Un caso su 80 mila: cosa significa nascere con la sacca amniotica integra. La cosiddetta nascita "con la camicia" avviene quando il sacco amniotico non si rompe durante il travaglio, consentendo al neonato di nascere ancora protetto dalla membrana che lo ha custodito durante la gravidanza.

© Dayitalianews.com - Nascita “con la camicia” all’Ospedale Città di Aprilia: il caso di Aurora si verifica una volta ogni 80mila nascite

