Nasce a Verona la Cittadella della giustizia riparativa

A Verona nasce la Cittadella della giustizia riparativa, un nuovo centro dedicato a promuovere pratiche di riparazione e dialogo tra le parti. Inserita nelle recenti riforme della legge Cartabia, questa struttura mira a favorire un approccio più sostenibile e partecipativo nel sistema giudiziario, offrendo un’alternativa alle procedure tradizionali e promuovendo la riabilitazione e il confronto.

A Verona prende forma la Cittadella della giustizia, un nuovo polo dedicato alla giustizia riparativa che si inserisce nel quadro delle riforme introdotte dalla cosiddetta legge Cartabia. La giunta comunale ha deliberato l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa nella seduta di martedì.

