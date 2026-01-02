Nardò | tenta di fare da paciere ferito Intervento della polizia

A Nardò, un tentativo di mediazione tra un uomo di 40 anni e la sua ex moglie è finito in modo accidentale, con un colpo di pistola che ha ferito l’uomo alla gamba. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e assicurare la sicurezza. L’episodio sottolinea l’importanza di interventi pacifici in contesti di tensione, anche quando l’intento è di favorire un dialogo.

Avrebbe tentato di sedare una lite tra un 40enne e la sua ex moglie ma ha rimediato un colpo di pistola che lo ha colpito ad una gamba. Involontario protagonista della vicenda è stato un 51enne di Nardò che oggi pomeriggio, attorno alle 17:30, è rimasto ferito in via Pompiliano, non lontano dalla zona 167 della cittadina. Tutto sarebbe iniziato quando il feritore si è presentato in sella ad una motocicletta sotto l’abitazione dell’ex consorte inveendo ed urlando al suo indirizzo. Allora l’uomo, che abita in quello stesso stabile, è sceso per strada ed ha tentato di mettere pace tra i litiganti, ma è stato raggiunto dal colpo di arma di fuoco ad un polpaccio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Nardò: tenta di fare da paciere, ferito Intervento della polizia Leggi anche: Catania, tenta di rubare tra le auto in sosta: pluripregiudicato arrestato dalla Polizia grazie all’intervento della vittima Leggi anche: Paura a Grottaglie, tenta di lanciarsi dal balcone, la Polizia lo salva. Un agente è ferito Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nardò, tenta di sedare una lite tra ex: un uomo ferito da un colpo di pistola x.com Hostaria Ristorante Corte Santa Lucia via S. Lucia 46. Nardò. Tel 0833835275. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.