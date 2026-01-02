Napoli, ascoltato Spalletti? Il tecnico azzurro ha commentato le recenti parole di Conte, rispondendo alle frecciate. Domani alle 18:00, la Juventus affronterà il Lecce di Di Francesco, con cui Spalletti ha condiviso alcune riflessioni durante la conferenza stampa. Un confronto tra squadre e tecnici che promette di offrire spunti interessanti in vista della partita.

La Juventus domani pomeriggio alle 18:00 se la vedrà, per questa giornata, con il Lecce di Di Francesco e per l’occasione ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli ha risposto anche alle parole riferite da Antonio Conte sulle big rivali. “Juve, Milan e Inter per struttura, per seconde squadre, per monte ingaggi e per valore patrimoniale sono diverse rispetto a tutte le altre. Noi lo sappiamo, non possiamo fare il passo più lungo della gamba”, ha riferito solamente qualche giorno fa il salentino e la ‘risposta’ di Spalletti non solo non si è fatta attendere, ma ha anche colpito tutti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, sentito Spalletti? Il commento sulle parole di Conte, che frecciata!

Leggi anche: Mourinho punge Conte: che frecciata dopo Benfica-Napoli, l’avete sentito?

Leggi anche: Eder, avete sentito che ha detto su Conte e Spalletti? Le dichiarazioni lasciano senza parole

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Zazzaroni: Continuo a ripeterlo, la Juventus non vale l’Inter o il Napoli.

Spalletti-Juve, Mantovani (ex capo scout Napoli): “Ecco quale sarà il suo giocatore chiave” | ESCLUSIVO - L’attuale dirigente del Lumezzane ha lavorato col neo tecnico bianconero al Napoli: “Troverà il modo per far rendere al meglio anche Vlahovic” Leonardo Mantovani conosce molto bene Spalletti e i ... calciomercato.it

Juve, Spalletti: "Napoli emozione tremenda. Conte? Come persona non lo frequento, ma è un top" - Oggi alla Juve, per il tecnico è impossibile dimentiare lo scudetto ... corrieredellosport.it

Napoli-Juventus 2-1, il commento dei tifosi: «Devono rientrare quei tre o quattro, poi ce li mangiamo tutti» - Una grande prestazione da parte della squadra di Antonio Conte, attualmente prima in classifica ... ilmattino.it

NanoTV. . #Napoli - Anche il Vice-Sindaco di Città Metropolitana di Napoli e Sindaco di #Cardito Giuseppe Cirillo ha voluto festeggiare in #PiazzaDelPlebiscito l’arrivo del 2026 L’abbiamo sentito ai nostri microfoni Paolo Fusco #Capodanno #2026isc - facebook.com facebook