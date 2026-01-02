Napoli scippatore aggredisce donna mentre passeggia il primo dell’anno | arrestato

Il primo gennaio a Napoli si è verificato un episodio di aggressione e rapina nel Centro Direzionale, quando un uomo di 59 anni ha aggredito una donna durante una passeggiata. La Polizia di Stato, intervenuta prontamente, ha arrestato il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati simili. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza la vittima e di garantire la presenza delle autorità sul territorio.

Aggressione e rapina in pieno giorno al Centro Direzionale di Napoli. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 59 anni, napoletano, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti anche specifici per rapina e lesioni personali. Napoli, scippatore aggredisce donna mentre passeggia il primo dell’anno: arrestato L’episodio si . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, scippatore aggredisce donna mentre passeggia il primo dell’anno: arrestato Leggi anche: Sottopasso al buio da anni in viale Regione, scippatore aggredisce una donna Leggi anche: Donna evade dagli arresti domiciliari, trovata dalla polizia mentre passeggia in città Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Scippata a Napoli Centrale, soldato insegue l'aggressore e lo blocca: Quello in foto è il nostro eroe; Napoli, tentativo di scippo alla stazione centrale: la denuncia rilanciata da Borrelli; Derubata a Napoli, militare di Giovinazzo insegue l'aggressore e lo blocca; Napoli, tentato scippo alla Stazione, un arresto nella notte. Scippata a Napoli Centrale, soldato insegue l'aggressore e lo blocca: "Quello in foto è il nostro eroe" - La denuncia, rilanciata dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, è di Giustino Catalano: “Poco fa la nostra autrice Gabriella Baggio, che era a Napoli per questioni lavorative, ha subito in zona ... napolitoday.it

NanoTV. . #LagoPatria – Asse Mediano (direzione Napoli) Pochi minuti fa, grave incidente sull’Asse Mediano: un camion con il frontale completamente distrutto e un’auto ribaltata sottosopra. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’Anas, i Carabinieri per i rili - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.