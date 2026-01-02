Nel cuore di Napoli, un giovane di 24 anni ha subito gravi ferite alle dita a causa dei fuochi d’artificio durante i festeggiamenti di Capodanno. Dopo aver già perso tre dita in un incidente simile, l’uomo si è nuovamente ferito, evidenziando i rischi legati all’uso improprio dei botti. Un episodio che ricorda l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di evitare comportamenti pericolosi durante le festività.

L'esperienza è maestra di vita. Un'aforisma che non vale pero per tutti. Di sicuro non ha imparato dai suoi errori il 24enne romano che nella notte di Capodanno è finito al pronto soccorso del vecchio Pellegrinmi di Napoli. Il turista ha perso tre dita mentre tentava di accendere dei botti che gli sono esplosi nella mano. Una storia come tante ne accadono durante il Capodanno e che sembrava, tristemente, finita lì. Ma medicato e dimesso, il 24enne è tornato qualche ora dopo nello stesso ospedale. Ad accoglierlo gli stessi medici che lo avevano già preso in cura e che stavolta non riuscivano a credere ai loro occhi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, perde tre dita per i botti, dopo le dimissioni si ferisce di nuovo

