Napoli | perde 3 dita per un petardo poi viene dimesso ne accende un altro e si ferisce di nuovo

A Napoli, un incidente legato all’uso di petardi ha portato alla perdita di tre dita, ma successivamente il giovane è stato dimesso e ha acceso un nuovo petardo, ferendosi di nuovo. Nonostante i divieti, la notte di Capodanno ha visto ancora l’uso di fuochi d’artificio, con il cielo illuminato dai tradizionali spettacoli pirotecnici.

Nonostante gli stringenti divieti sull'uso di petardi, allo scoccare della mezzanotte dell'1 Gennaio, il cielo si è tempestato di fuochi d'artificio. Secondo le stime, ci sarebbero stati 1 morto e ben 283 feriti. Tra questi, ben 68 sono minori. A perdere la vita è stato un uomo moldavo di 63 anni.

