Napoli Marianucci dice addio | non convocato contro la Lazio? Incerto il futuro di Lang e Lucca

Napoli annuncia l’assenza di Marianucci dalla lista dei convocati contro la Lazio, segnando un possibile addio. La trattativa per il prestito alla Cremonese si avvicina alla conclusione, con un accordo prossimo alla firma. Restano ancora da chiarire le prospettive di Lang e Lucca, mentre si definisce il futuro di Marianucci, in un contesto di mercato ancora in evoluzione.

La cessione di Marianucci alla Cremonese entra nella fase decisiva. La trattativa per il prestito del calciatore è ormai in via di definizione e, salvo imprevisti, verrà ufficializzata all’inizio della prossima settimana. I contatti tra i due club sono continui e l’accordo è considerato praticamente chiuso, con le parti impegnate a sistemare gli ultimi dettagli . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Napoli, Lang vicino all’addio. Lucca non convince Leggi anche: Napoli, Marianucci dice addio: in stato avanzato la trattativa con la Cremonese, i dettagli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Marianucci, il Napoli vuole la cessione in prestito: un club è in vantaggio; Napoli, Marianucci in uscita: lo vuole il Toro; Calciomercato Napoli, il Torino ci prova per Marianucci; Marianucci, l’avventura al Napoli tramonta già? Il difensore spinge per l’addio! – TS. Napoli, Marianucci dice addio: in stato avanzato la trattativa con la Cremonese, i dettagli - È infatti in stato avanzato la trattativa per la cessione di Marianucci in ... dailynews24.it

Cremonese, Marianucci a un passo: prestito dal Napoli. Le news - Nel VIDEO, Valentino della Casa ci spiega che gli azzurri hanno definito quasi totalmente la cessione di Mari ... sport.sky.it

SPORTITALIA - Pedullà: "Napoli, Marianucci verso l'addio a gennaio, forte interesse di Torino, Cremonese e Cagliari per l'ex Empoli" - Alfredo Pedullà, giornalista, si è soffermato sul futuro di Luca Marianucci sul suo sito: "Luca Marianucci è un difensore centrale di sicuro talento che probabilmente andrà a giocare per mettere in ev ... napolimagazine.com

SKY - #Marianucci è a un passo dalla Cremonese. Prima cessione invernale per il Napoli. Leggi qui areanapoli.it/share/617065/ - facebook.com facebook

#Cremonese, #Marianucci a un passo: prestito dal #Napoli. Le news #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

