Napoli Lukaku slitta a febbraio | Lucca resta no a Juventus e West Ham

A causa del recupero prolungato di Lukaku, previsto a febbraio 2026, il mercato di gennaio si complica per le squadre interessate. La permanenza di Lucca a Napoli si mantiene stabile, mentre le trattative con Juventus e West Ham sono state temporaneamente sospese. La situazione evidenzia come gli infortuni possano influenzare le strategie di mercato e le decisioni dei club a breve termine.

Scacco matto al mercato. Il ritardo nel recupero di Romelu Lukaku (lesione al retto femorale dal 14 agosto 2025) sposta il rientro a febbraio 2026, bloccando la cessione di Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano, proposto a Juventus e West Ham con esito negativo ( scopri i retroscena dei due no ), è ora prigioniero dell’emergenza numerica di Antonio Conte. L’illusione della Supercoppa: 25 partite perse e il Mondiale a rischio. La presenza di Lukaku in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana (2-6 gennaio 2026) aveva illuso tutti. Sembrava il rientro imminente, era solo team building. La verità medica è emersa brutale al ritorno in Italia: la gamba sinistra non regge ancora i ritmi partita. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, Lukaku slitta a febbraio: Lucca resta, no a Juventus e West Ham Leggi anche: Napoli, il mercato ruota attorno alla cessione di Lucca: piace al West Ham ma dipende da Lukaku Leggi anche: Lucca via a gennaio, ma solo all’estero: il West Ham può essere la meta giusta (Moretto) La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. È allarme Lukaku, il rientro slitta. Servono altre 2-3 settimane, Napoli in ansia; Lukaku, il rientro slitta… e nel frattempo sorgono problemi con Lucca – Sky; Lukaku, slitta il rientro in campo: ecco quando tornerà Romelu; Conte non nasconde l’ambizione di chiudere il 2025 in una certa posizione di classifica. Lukaku fa tremare il Napoli: slitta il rientro in campo - Le condizioni fisiche di Romelu Lukaku fanno agitare il Napoli e mister Antonio Conte. newsmondo.it

