Napoli Lukaku slitta a febbraio | Lucca resta no a Juventus e West Ham

A causa del recupero prolungato di Romelu Lukaku, il suo rientro è stato posticipato a febbraio 2026, influenzando le strategie di mercato del Napoli. La situazione ha impedito la cessione di Lorenzo Lucca, lasciando il giocatore in rosa e modificando le prospettive di negoziazione con Juventus e West Ham. La vicenda segna un cambiamento importante nelle dinamiche della squadra e delle trattative di mercato.

Scacco matto al mercato. Il ritardo nel recupero di Romelu Lukaku (lesione al retto femorale dal 14 agosto 2025) sposta il rientro a febbraio 2026, bloccando la cessione di Lorenzo Lucca. L'attaccante italiano, proposto a Juventus e West Ham con esito negativo ( scopri i retroscena dei due no ), è ora prigioniero dell'emergenza numerica di Antonio Conte. L'illusione della Supercoppa: 25 partite perse e il Mondiale a rischio. La presenza di Lukaku in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana (2-6 gennaio 2026) aveva illuso tutti. Sembrava il rientro imminente, era solo team building. La verità medica è emersa brutale al ritorno in Italia: la gamba sinistra non regge ancora i ritmi partita.

Lukaku fa tremare il Napoli: slitta il rientro in campo - Le condizioni fisiche di Romelu Lukaku fanno agitare il Napoli e mister Antonio Conte. newsmondo.it

IL MATTINO - Napoli, il rientro di Lukaku è previsto per febbraio, il punto sulle condizioni - Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, Romelu Lukaku, centravanti del Napoli reduce da un lungo infortunio, non sarebbe ancora pronto per il rientro in campo, che sarebbe previsto per febb ... napolimagazine.com

Lukaku, la pazienza come strategia: Conte guarda a febbraio Servirà ancora tempo prima di rivedere un Romelu Lukaku realmente incisivo. È una linea chiara, che Antonio Conte conosce bene e che il Napoli sta già metabolizzando. Come riportato da Il Matti - facebook.com facebook

Ds #Napoli: “ #Lukaku e #DeBruyne punto di domanda, vogliamo una punta! #Lucca, Lang, Anguissa, Palestra, #Dovbyk…” x.com

