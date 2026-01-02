Napoli gennaio di attesa e incastri | il mercato è a saldo zero e le priorità cambiano

A gennaio, il mercato del Napoli si caratterizza per cautela e attenzione alle necessità della squadra. Con le trattative ferme e poche novità, l’obiettivo è valutare con calma le priorità e pianificare eventuali interventi futuri. In questo contesto di attesa, la società si concentra su una gestione oculata delle risorse, mantenendo l’equilibrio tra necessità e opportunità, in un momento di riflessione strategica per il prosieguo della stagione.

Il calciomercato invernale del Napoli si apre all'insegna della prudenza e delle riflessioni. Le condizioni operative impongono scelte mirate, senza margini di spesa aggiuntivi, e costringono il club azzurro a rivedere le strategie iniziali. L'obiettivo resta quello di migliorare l'organico a disposizione di Antonio Conte, ma ogni operazione dovrà necessariamente essere compensata da un'uscita. Fino a poche settimane fa l'attenzione era concentrata soprattutto sulla mediana, complici gli stop di Anguissa e Gilmour, e su un eventuale rinforzo sulla fascia destra. Il graduale rientro dei due centrocampisti, però, ha modificato lo scenario.

