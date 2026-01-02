Napoli eseguita misura cautelare | indagini su clan Amato-Pagano
La Polizia di Stato di Napoli ha eseguito un’ordinanza cautelare riguardante sospette attività di armi e ricettazione, attribuite al clan Amato-Pagano. Le indagini, condotte con attenzione, mirano a fare luce sulle dinamiche criminali legate a questo gruppo, contribuendo alla sicurezza della città.
Napoli, la Polizia di Stato esegue un’ordinanza cautelare per armi e ricettazione aggravate dall’agevolazione del clan Amato-Pagano. Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Napoli, il 31 dicembre 2025, la Polizia di Stato ha eseguito un’ ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di un soggetto ritenuto gravemente indiziato di detenzione illegale di arma comune da sparo e di ricettazione, reati aggravati dall’aver agevolato l’attività del clan camorristico Amato-Pagano. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
