La Polizia di Stato di Napoli ha eseguito un’ordinanza cautelare riguardante sospette attività di armi e ricettazione, attribuite al clan Amato-Pagano. Le indagini, condotte con attenzione, mirano a fare luce sulle dinamiche criminali legate a questo gruppo, contribuendo alla sicurezza della città.

Napoli, la Polizia di Stato esegue un’ordinanza cautelare per armi e ricettazione aggravate dall’agevolazione del clan Amato-Pagano. Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Napoli, il 31 dicembre 2025, la Polizia di Stato ha eseguito un’ ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di un soggetto ritenuto gravemente indiziato di detenzione illegale di arma comune da sparo e di ricettazione, reati aggravati dall’aver agevolato l’attività del clan camorristico Amato-Pagano. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, eseguita misura cautelare: indagini su clan Amato-Pagano

Leggi anche: Clan Amato-Pagano, 11 arresti in operazione della DDA a Napoli

Leggi anche: Eseguita misura cautelare per atti persecutori nei confronti di una donna a Benevento

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Atti persecutori ed estorsione contro un professionista: per un 43enne scattano gli arresti domiciliari; Detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione: eseguita misura; Agguato mortale di camorra a Boscoreale, tre arresti per omicidio; Camorra, stangata al clan Amato-Pagano: dopo il blitz, altri 11 affiliati finiscono in carcere.

Arma rubata: misura cautelare per un indagato legato al clan Amato-Pagano - Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un soggetto ritenuto gravemente indiziato ... internapoli.it