Napoli e Provincia | Smantellata centrale operativa delle truffe Carabinieri eseguono misura per 8 persone

I Carabinieri di Napoli hanno smantellato una centrale operativa coinvolta in truffe e riciclaggio che operava su tutto il territorio nazionale. Sono state eseguite otto misure cautelari, tra carcere e domiciliari, nei confronti di persone accusate di aver messo in atto frodi ai danni di anziani e attività di riciclaggio. L’operazione rappresenta un importante passo nella lotta contro le reti criminali attive nel settore delle truffe online e telefoniche.

Smantellata una rete attiva in tutta Italia: 8 arresti tra carcere e domiciliari per riciclaggio e truffe agli anziani.. In data odierna i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto, in Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase, all'arresto di 8 persone -di cui 3 donne- gravemente indiziate dei delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e calunnia. Due uomini -per i quali, unitamente ad un terzo indagato, è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere- risultano indagati in stato di libertà anche per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di truffa, frode informatica, riciclaggio ed autoriciclaggio.

