A Napoli, l'arrivo di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne aveva suscitato grandi aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, a distanza di mesi, le questioni legate alla loro situazione evidenziano le difficoltà attuali del club e le sfide di un progetto che, nonostante le ambizioni, si trova a dover affrontare problemi concreti e imprevisti. Un momento di riflessione sulla reale situazione del Napoli e dei suoi protagonisti.

Napoli, 2 gennaio 2026 - In piena estate la coppia faceva fantasticare tutti e non si parla di gossip: al già presente Romelu Lukaku il mercato aveva portato Kevin De Bruyne, facendo sognare il Napoli di poter ricostruire all'ombra del Vesuvio l'asse di fuoco che nell'ultimo decennio e oltre ha fatto le fortune del Belgio. Fortuna che, invece, abbandona entrambi: Big Rom, tra gli eroi dello scudetto appena conquistato, si infortuna durante l'ultima amichevole pre-campionato, quella contro l' Olympiacos, procurandosi una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, mentre l'ex Manchester City avrà la stessa sorte nel match (poi vinto) contro l' Inter, rimediando una lesione di alto grado al bicipite femorale ironicamente proprio nel momento di calciare il (contestatissimo) rigore che aprì le danze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, dai sogni estivi ai problemi attuali: tempi duri per Lukaku e De Bruyne

Leggi anche: Napoli, De Bruyne come Lukaku: l’intervento e i tempi di recupero

Leggi anche: De Bruyne e Lukaku, Manna fa chiarezza sui tempi di rientro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie A. Cantù ko a Napoli. Lunga sospensione per un canestro rotto.

Napoli, dai sogni estivi ai problemi attuali: tempi duri per Lukaku e De Bruyne - La coppia belga non ha ancora giocato insieme in azzurro: Big Rom è indietro di condizione rispetto alla tabella di marcia e l'ex City non scalda né in campo né sui social, con un silenzio non passato ... sport.quotidiano.net