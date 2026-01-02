Nadia Cassini | L’iconica attrice della commedia sexy all’italiana addio a 76 anni

Nadia Cassini, nota attrice protagonista della commedia sexy all’italiana degli anni ’70 e ’80, si è spenta all’età di 76 anni. La sua carriera ha contribuito a definire un’epoca nel cinema e in televisione italiani, lasciando un’eredità duratura nel panorama dello spettacolo nazionale.

Un tributo alla carriera di Nadia Cassini, simbolo degli anni '70 e '80, che ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema e nella televisione italiana. Biografia e gioventù di Nadia Cassini Nadia Cassini, nata come Gianna Lou Müller il 2 gennaio 1949 a Woodstock, New York, da genitori artisti di origini miste (tedesche e italiane), ha

Tutti i film che hanno reso famosa Nadia Cassini: la vita e la carriera dell’attrice - Reggio Calabria, 19 marzo 2025 – Si è spenta questa mattina a Reggio Calabria, all’età di 76 anni, Nadia Cassini. quotidiano.net

Nadia Cassini, addio all'attrice: indimenticato sex symbol del cinema italiano - L'amatissima attrice statunitense, che divenne uno dei sex symbol più conturbanti del cinema italiano degli anni '70 e della televisione berlusconiana in boccio, si è ... iltempo.it

Addio a Nadia Cassini, cantante, showgirl e attrice protagonista della commedia sexy - La notizia della scomparsa è stata pubblicata oggi dal “Tempo” È morta Nadia Cassini, l'attrice, showgirl ... tg24.sky.it

