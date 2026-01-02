Musica sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Genova

Genova si appresta ad accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo di unità e spirito sportivo, in vista dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un evento che unisce musica, sport e condivisione, coinvolgendo la città in un momento di crescita e partecipazione. Un’occasione per celebrare l’importanza dello sport e della cultura nel rafforzare i legami tra le comunità.

Genova si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 9 gennaio, infatti, la Torcia Olimpica attraverserà le strade della città, portando con sé un messaggio universale di speranza, inclusione e unità.Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

