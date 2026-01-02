Musei statali gratuiti e aperture straordinarie dell' Epifania

Durante l'Epifania, numerosi musei statali rimarranno aperti con orari straordinari, offrendo l'opportunità di visitare le collezioni gratuitamente. La tradizione della ‘Domenica al museo’ continua anche nel 2026, garantendo l'accesso gratuito nelle prime domeniche del mese. Queste aperture rappresentano un'occasione per scoprire il patrimonio culturale italiano in modo accessibile e senza costi aggiuntivi.

La ‘Domenica al museo’ prosegue anche nel 2026: la prima domenica del mese nei musei statali è a ingresso gratuito. Sono inoltre previste aperture straordinarie per l'Epifania. Museo di San Matteo4 gennaio (prima domenica del mese, ingresso gratuito):ore 9:00-13:305 gennaio: ore 9:00-19:006. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

