A Sant’Angelo di Piove di Sacco, una tragedia ha coinvolto la comunità alla fine dell’anno. Azzurra Breda, 12 anni, è deceduta il 31 dicembre nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova, a causa di una polmonite fulminante. La bambina era ricoverata per influenza, ma la grave complicanza ha portato al suo decesso.

Una tragedia ha colpito la comunità di Sant’Angelo di Piove di Sacco nella notte di Capodanno. Azzurra Breda, una bambina di 12 anni, si è spenta il 31 dicembre nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’Azienda ospedaliera di Padova, stroncata da una polmonite fulminante che non le ha lasciato scampo. La vicenda era iniziata il 28 dicembre, quando i genitori avevano portato la ragazzina al Pronto Soccorso pediatrico del policlinico di Padova perché colpita da una brutta influenza. Viste le condizioni critiche, i medici avevano deciso di ricoverarla in Pediatria a scopo precauzionale. Con il passare dei giorni, però, la situazione clinica si è rapidamente aggravata: l’influenza è degenerata in una polmonite che si è rivelata fatale, costringendo i medici a trasferire Azzurra in Terapia intensiva pediatrica dove ogni tentativo di salvarla è risultato vano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Muore per una polmonite fulminante a 12 anni, ma Azzurra Breda era ricoverata per influenza

Leggi anche: Bambina di 12 anni stroncata da una polmonite fulminante

Leggi anche: Polmonite scambiata per influenza: Valter Toppan, ex manager Geox muore a 59 anni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Padova, muore a 12 anni per una polmonite fulminante: Azzurra Breda era ricoverata da tre giorni per una brutta influenza. «Siamo sconvolti»; Bambina di 12 anni stroncata da una polmonite fulminante; TRAGEDIA | 13enne muore all'Ospedale di Padova a causa di una polmonite; Morto per una polmonite, Palma Campania si mobilità per i funerali in Ucraina di Nazar.

Padova, muore a 12 anni per una polmonite fulminante: Azzurra Breda era ricoverata da tre giorni per una brutta influenza. «Siamo sconvolti» - La ragazzina abitava a Sant’Angelo di Piove, il Comune sospende la festa della befana in segno di lutto. msn.com