Muore imprenditore vinicolo addio a Gennaro Papa

È venuto a mancare Gennaro Papa, imprenditore vinicolo e fondatore della ‘Cantina Papa’, all’età di 85 anni. Originario di Falciano del Massico, ha dedicato gran parte della vita alla produzione e alla promozione del suo vino. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale e per il settore vinicolo.

Si è spento all'età di 85 anni Gennaro Papa, 85enne, fondatore della 'Cantina Papa' nella sua abitazione di piazza Limata a Falciano del Massico.Per anni è stato il simbolo del vino Falerno. Grazie ai suoi amati vigneti e l'avvio della cantina a conduzione familiare, ll'85enne è stato il punto di riferimento dell'imprenditoria vitivinicola di Falciano del Massico.

