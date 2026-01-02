In piazza 11 Settembre sono stati registrati atti di vandalismo che hanno provocato danni alle decorazioni natalizie e ad alcune strutture pubbliche. L’amministrazione comunale ha avviato le indagini per identificare i responsabili e valutare eventuali interventi di riparazione. La comunità invita alla collaborazione e al rispetto degli spazi pubblici, per garantire un ambiente decoroso e accogliente durante il periodo delle festività.

Atti di vandalismo in piazza 11 Settembre: danneggiate le decorazioni natalizie e alcune strutture pubbliche. I responsabili, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, sono stati individuati grazie al lavoro congiunto delle forze dell’ordine e dell’ Amministrazione comunale. Determinante l’intervento del Comando dei Carabinieri di Binasco, che ha avviato le procedure necessarie per l’identificazione formale dei colpevoli e per la successiva notifica delle sanzioni previste dalla legge. Un’azione rapida che punta a ristabilire il rispetto delle regole e del patrimonio pubblico. Sulla vicenda è intervenuto con fermezza il sindaco Javier Miera, che ha annunciato una linea di assoluta intransigenza contro chi si rende protagonista di simili episodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Multati i vandali degli addobbi di Natale

