MTV, icona della musica e della cultura pop, ha concluso le proprie trasmissioni dopo quasi quarant’anni. L’ultimo video trasmesso è lo stesso del primo giorno del 1981, segnando la fine di un’epoca. La chiusura dei canali musicali rappresenta un passo importante nel panorama mediatico, riflettendo i cambiamenti nelle abitudini di consumo dei contenuti e nell’evoluzione del settore televisivo.

Dopo quasi quattro decenni di trasmissione ininterrotta, MTV ha spento definitivamente i suoi canali musicali dedicati ai video 24 ore su 24. La chiusura è avvenuta il 31 dicembre 2025 con un gesto simbolico carico di significato: l’ultimo video trasmesso su MTV Music è stato “ Video Killed the Radio Star ” dei Buggles, lo stesso brano che il 1° agosto 1981 aveva inaugurato il primo canale musicale televisivo della storia negli Stati Uniti. La decisione ha coinvolto molteplici territori internazionali. Nel Regno Unito, dove MTV era arrivato nell’agosto 1987, hanno cessato le trasmissioni MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - MTV chiude per sempre: l’ultimo video trasmesso è lo stesso del primo giorno del 1981

